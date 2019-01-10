新地料十二大商場新春營業額按年升17%

農曆新年將至，新地代理租務部總經理鍾秀蓮表示，以東港城及上水廣場為首的新地十二大商場，今年投入達3,167萬港元作新春及情人節推廣費，預計新春期間11日(由1月29日至2月8日，即年廿四至年初四)，人流及營業額在分別達1,310萬人次及8.9億元，按年分別上升14%及17%。



她表示，香港零售額連升21個月，累計升幅9.7%，而新地商場期內則升近20%，跑贏整體大市。回顧去年，十二大商場銷情理想，總人流達4.3億，全年營業額達188億元，按年上升16%及20%，展望今年首季人流及營業額分別達1.3億人次及55億元，按年上升15.5%及13.8%。



鍾又指，東港城今年舉辦全港最大型室內年宵市場，並為連續第13年舉辦此活動，料整體人流及營業額達321萬及2.96億元，按年分別上升9%及13%。



而今年該商場以9盆共27株恩桃，砌成逾2米高的巨型蘭花瀑布，另設逾20款特色賀年花。場內亦首度引入7種電子支付方式，更推出QR Code圖鑑，供市民查閱蘭花資訊。



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