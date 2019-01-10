【即市分析】低殘板塊輪流炒　醫藥股可博反彈？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：大市氣氛近日見改善，早前跌至低殘的板塊輪流炒落後。醫藥股今早(10日)反彈勢頭強勁，石藥集團(01093)半日飆高近9%報12.38元；中國生物製藥(01177)亦升8.2%報5.5元，兩者為表現最佳兩隻藍籌。藥明生物(02269)、中國中藥(00570)、復星醫藥(02196)及華潤醫藥(01515)分別升3%至6%不等。



內地去年中爆出假疫苗事件，中央有意嚴厲整頓醫藥市場，其後更推出集體藥品採購的新政策，以致中標價大幅下調，拖累整個醫藥板塊。不過，市場普遍認為此舉有助行業汰弱留強，隨着負面因素逐步消除，板塊有望重扣強勢。



瑞銀最新報告引述石藥管理層指，預期2019財年會健康增長，並指未來會持續尋找良好管道潛在收購對象，以助保持業務長久持續能力，故維持其「買入」評級及目標價26.3元。



上述幾隻醫藥股經過數個月的調整，近日股價普遍由低位回升，不過，股價至今仍處於早延伸的下降軌之內，在未確認轉勢前，追勢值博率有限，不妨待破位再作打算。

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