【即市分析】比亞迪股份乏力反彈

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：炒作內地出台刺激汽車消費措施的餘温未散，車股普遍繼續反彈。惟比亞迪股份(01211)被大行唱淡，昨日彈唔起之餘，今日(周四)表現亦偏軟，即市報47.9元，跌0.1%。相較大部分重磅車股升幅介乎2至4%左右，華晨中國(01114)更飆升近6.8%。



投行麥格理報告指出，內地發改委擬出台政策支持汽車業，可支持短期情緒。但認為汽車銷售增長維持疲弱，料庫存及降價壓力將於首季持續困擾車市，季內或現減價潮，目前入市時機未到。該行指比亞迪較依賴補貼政策，為沽售首選。



另美銀美林預期，比亞迪2018年至2020年的盈利將受電子及太陽能業務拖累，且認為新能源車業務競爭加劇，將其目標價由36.6元下調至35.7元，重申「跑輸大市」評級。



事實上，昨日車股大反彈下，該股股價卻衝高回落，以跌市收場，而且沽空活躍，可見資金取態悲觀。加之大行齊聲唱淡，反彈50元關阻力不輕，相信短線難展升浪，後市或反覆下試前低位45.15元，未宜沾手。

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