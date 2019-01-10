映灣園兩房戶570萬沽　600萬樓下放盤絕跡！

利嘉閣關騰達表示，東涌映灣園5座低層E室，實用面積518方呎，兩房間隔，最初開價650萬港元，約半個月前已將叫價調整至585萬元，最終減至570萬元售出，累減80萬或12%，呎價11,004元。



原業主於2012年以375萬元入市，單位至今升值195萬元或52%。上址售出後，該屋苑已沒有600萬元以下放盤，現時叫價最低由約620萬元起。



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