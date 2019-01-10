一切皆因IPO！沙特撐油價兼上調油儲身家

外媒報道，沙特阿拉伯委託的一項外部評估顯示，該國的石油儲量為2,685億桶，高於此前2,663億桶的預測；天然氣儲量總計319.5萬億立方英尺，也高於此前預測的302.3萬億立方英尺。



據報，此項審計是沙特阿美上市計劃的部分工作。市場一直疑慮沙特石油產量正在見頂，在沙特阿美繼續考慮上市之際，獨立審計機構上調沙特的石油儲量，可能有助消除市場對該國石油財富的疑慮，並就提高透明度邁出了一大步。



總部位於美國德克薩斯州達拉斯的石油諮詢公司DeGolyer and MacNaughton評估數據顯示，截至2017年底，沙特阿美有2,631億桶石油等待開採；此外，該國與科威特接壤的一個地區擁有額外油儲。由於鄰國之間的爭端，該地區一直處於閒置狀態，而評估後得出的結論是，包括這個所謂中立區，沙特的石油儲量總計為2,685億桶。



據報，沙特阿美希望上市計劃吸引2萬億美元估值，並籌集1,000億美元，以支持沙特王儲Mohammed bin Salman的「願景2030」轉型計劃，擺脫該國經濟對石油的依賴，實現經濟多元化目標。



沙特能源部長、沙特阿美主席法利赫日前表示，預計沙特阿美IPO推遲至2021年進行；又指，除非出現意外情況，否則油組及其盟友(OPEC+)的減產行動將使油市恢復平衡，且不排除未來呼籲「OPEC+」採取進一步減產的可能性。



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