樓價UPDATES：花都廣場辣招鬆綁即沽

後市走勢未明，粉嶺花都廣場有業主持貨滿3年鬆綁即沽，帳面獲利約147.8萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角富豪閣3座極高層A室，實用面積618方呎，兩房間隔，減價50萬元，以950萬元連車位易手，實用呎價15,372元。



●北角海天峰2座中層B室，實用面積935方呎，三房一套間隔，以2,699.8萬元售出，實用呎價28,875元。



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九龍區



●將軍澳首都1座中層右翼C室，實用面積678方呎，三房一套間隔，原以980萬元放售，大幅減至751.5萬元成交，實用呎價11,084元。



●奧運站帝柏海灣1座中層G室，實用面積476方呎，兩房間隔，成交價約960萬元，實用呎價20,168元。



●奧運站凱帆軒2座低層A室，實用面積465方呎，兩房間隔，以845萬元成交，實用呎價18,172元。



●長沙灣昇悅居5座低層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，累減41萬元，以789萬元沽出，實用呎價15,115元。



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新界區



●粉嶺逸峯5座低層G室，實用面積459方呎，兩房間隔，原叫價598萬元，減至570萬元獲承接，實用呎價12,418元。



●粉嶺花都廣場9座中層A室，實用面積392方呎，兩房間隔，以約503.8萬元售出，實用呎價12,852元，單位3年升值逾4成。



●天水圍栢慧豪園1座低層B室，實用面積496方呎，兩房間隔，以540萬元沽出，實用呎價10,887元。



●沙田第一城50座中層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，以471萬元易手，實用呎價16,585元。



●馬鞍山新港城P座低層2室，實用面積337方呎，兩房間隔，以522萬元成交，實用呎價15,490元。



●東涌東堤灣畔6座高層D室，實用面積531方呎，兩房間隔，成交價699萬元，實用呎價13,164元。



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