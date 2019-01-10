【即市分析】中資航空股有條件再升

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：港股缺乏大方向，不過中資航空股受惠美元轉弱，人民幣轉強，以及油價中線未見大升誘因等因素刺激，板塊走勢改善下，值得望望。



先睇美元因素，聯儲局剛公布12月議息會議紀錄，揭示部分委員對未來經濟前景審慎。從CME數據顯示，市場預期美國今年1至5月會加息的機會皆少過一成，令美元與人民幣在息差上的優勢預期下降。



此外，根據俄羅斯央行周三公布數據，截至2018年6月底止，該央行將美元在儲備中的比例，從1年前的46%降低到22%，反映環球部分央行對美元鍾愛度減少，間接削弱美元的支撐力。



在此消彼長下，人民幣年內貶值速度應會減慢，而考慮到中資航空企業主要資本性開支是以外幣購買飛機，主要收入卻為人民幣，未來盈利前景自然有所改善。綜觀環球經濟前景未明，國際油價要大升的機會率唔大，有利中資航空股控制航油成本，看好板塊基本面，可考慮吼位小注，博首季表現跑贏大市。

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