【專家樓評】汪敦敬：樓市調整已近尾聲？

市場來到現時，數據反映的事實相當清楚，看回數據便知道真相！2018年總結全港樓價，在下跌之餘仍然上升5%，各位可以見到房地產仍然是較優秀的投資工具。



5%的升幅，除了反映房地產市場穩重之外，亦反映樓價在調整之後，很快就會鞏固，不會大跌！



上期的中原城市領先指數止跌回升，亦看到嘉湖山莊在過去一個月(以2018年12月30日對比12月2日的數據計算)呎價上升了8%！



同時，要留意屯門500萬港元或以下的私樓放盤量在連續增加了6個月之後，最近開始減少，租的放盤量可能要面對減少或牛皮之間拉鋸。



以上的數據都反映了樓市不會拾級而下，現時的樓市應如何描寫？



各位不要忘記，筆者才是第1個人在去年3月時已提出「樓價有機會作10%至15%的調節」。其實樓市「熱得滯」就應該要調節，但當市場過分看淡時，可能就是樓市接近回升的時候。



在投資房地產而言，過程中的升升跌跌其實並不太重要，重點是弄清楚市場究竟是拾級而下，還是調整完鞏固再向上的趨勢？根據以上的情況，現時似乎屬於後者。



過去幾個月，市場只是不同板塊作出調節及個別發展，找到谷底的板塊自然成交會增加，接着筍盤減少又再成交減少；之後會到另一板塊作調節。



所以，各位見到一些未調節完的板塊出現劈價勢時，切勿沾沾自喜覺得自己想買的板塊都會減價，可能有關板塊已調節完，樓價正上升中。



祥益地產總裁汪敦敬



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