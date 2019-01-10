【專家樓評】李志成：首置盤推出　新盤勢掀搶客戰

踏入2019年，市場焦點就落在香港第一個港人首置上車盤、位於土瓜灣馬頭圍道的煥然懿居。回顧行政長官林鄭月娥於2017年首份施政報告中提出「港人首置上車盤」，目標是幫助港人中產家庭置業。



市建局早前公布項目提供450個單位，以中小型單位為主，計劃以市價六二折發售，最便宜的開放式單位售約314萬元，若可承造9成按揭，首期入場費最低只需約31萬元，售價較市區私樓水平低，預計今年3月抽籤，6月揀樓，2020年入伙。



值得留意的是，首置盤售價吸引，不過，準買家亦面對資產及入息限制，個人申請者每月收入介乎為28,501至37,050元，家庭申請者則須為57,001至74,100元，資產上限分別為128萬元及255萬元。申請人亦需居港滿七年，從來未曾擁有物業，亦沒有享有過政府的房屋資助，另外項目設5年轉售限制，其後業主需補回地價方可轉售或出租單位，局方並不設回購機制。



項目由1月3日開始接受申請，兩日已經收到大約3000份申請表，反應踴躍。但事實上，受中美貿易戰等不明朗因素影響，令樓市回調，不少新盤均以貼市價錢開售，最近大埔全新樓盤以低市價搶攻，首批單位呎價最低10,688元，1房單位438.8萬元入場，定價吸引，或與煥然懿居掀起搶客戰，屆時有意上車的市民可能會觀望大市走勢，「睇定啲」才入市。



香港置業行政總裁李志成



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