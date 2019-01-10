瓏璽三房戶3150萬沽　原業主賺過千萬離場

美聯物業奧運站帝峯皇殿分行區域經理關穎賢表示，錄得瓏璽3座中層A室成交，單位實用面積1,069方呎，建築面積約1,353方呎，三房一套連士多房及工人房間隔，享市區景，成交價約3,150萬港元，折合實用呎價約29,467元，建築呎價約23,282元。



原業主於2011年7月斥資約1,967.16萬元購入上址，是次轉手帳面獲利約1,182.84萬元，單位升值6成。



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