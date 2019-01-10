【市後重點睇】美匯企95.2　道期跌逾百點

美匯指數反覆微升至95.2，圓匯高企107.8；歐元兌美元報1.155；英鎊報1.276。港匯企7.838。在岸及離岸人民幣分別企6.78及6.79水平。金價高見1,297美元，布油報60.77美元，紐油報51.7美元。道期跌過百點。



●市後關注點

-20:30 歐洲央行12月會議紀錄

-21:30 美國失業救濟申領周報

-21:35 美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金就長期增長講話

-23:00 美國11月批發庫存終值

-23:30 美國EIA天然氣庫存周報

-周五凌晨01:00 美國聯儲局主席鮑威爾在華盛頓經濟俱樂部講話

-周五凌晨01:30 歐洲央行管委兼法國央行行長維勒魯瓦講話

-周五凌晨01:40 美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德就經濟與貨幣政策講話

-周五凌晨02:00 美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯參與經濟與貨幣政策座談



●恒生指數全日升59點或0.22%，報26,521點。騰訊收升0.43%至329元；小米連跌3日，收跌3.58%，報9.97元再創新低。http://bit.ly/2ABMXOA



●A股快報：兩市偏軟收，券商股受壓。http://bit.ly/2SNLz2q



●亞洲股市：日股收跌263點，迅銷跌逾2%。http://bit.ly/2FhgxNb



●歐洲3大股指全線低開。http://bit.ly/2Flvspq



●【大師午間教路】或挾上26800再回調。http://bit.ly/2REofGL



●【股匯攻略】歐元展開升勢，宜候低吸納。http://bit.ly/2D0sNiy



●【即市分析】

-低殘板塊輪流炒，醫藥股可博反彈？http://bit.ly/2FkcfV7

-小米究竟撈得未？http://bit.ly/2Fj9zqS

-中資航空股有條件再升。http://bit.ly/2AAzcQ0



●新股專輯：申萬宏源發行H股已獲中證監受理。http://bit.ly/2SMLhbV



●外匯攻略︰滙豐料年底美元兌歐元升至1.10。http://bit.ly/2D0t9Wq



●祈連活：環球市場今年較去年平靜，聯儲局貨幣政策非收緊。http://bit.ly/2ADQs6O



●香港今年經濟展望悲觀！ACCA調查：近半數料GDP低於2%。http://bit.ly/2FiXl1p



●全球經貿戰︰中國商務部指中美磋商奠定基礎。http://bit.ly/2VGGxXi



●金立前總裁盧偉冰加入小米，主力拓展紅米手機。http://bit.ly/2AG2X22



●人民幣匯率彈性擴大，強美元令美國經濟更傷。http://bit.ly/2slG3IK



●人民幣升穿6.8關，美銀美林︰短期有望漲至6.65。http://bit.ly/2M0f529



●競爭事務委員會優先處理「香港海港聯盟」案。http://bit.ly/2D0A8il

－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm