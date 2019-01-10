領航王黔：全球股市續波動　短期不擔心美國經濟表現

領航亞太區首席經濟學家王黔指，2019年全球經濟增長放緩但非衰退，美國也不能獨善其身；料全球股市會大波動。



就市場對美國國債孳息率倒掛預示經濟衰退的疑慮，她指，重點關注3個月及10年期國債息差，目前尚未出現倒掛，而就算出現，從歷史看，仍要待5至17個月才出現衰退，所以不擔心美國經濟短期表現。



她同意，美國擴張性財政及貨幣政策帶來的效益下降，經濟增長正步入尾段，料GDP增長回落至較為可持續的2%水平，預計今年核心通脹率不會升穿2%，故亦調低聯儲局加息次數，料今年6月加息，全年只加1次。美息加至接近3%時將止步。



至於全球經濟最大隱憂，她認為包括聯儲局做錯決策、中國經濟硬着陸及中美貿易關係惡化。



王指，中美貿易戰短線或現轉機，但兩國於投資、知識產權及政策等領域存在重大分歧，不可能瞬間冰釋前嫌；預期美元轉弱下，人民幣趨穩定。中國今年會繼續以穩增長作目標，實施刺激經濟政策，包括減稅及再降準3至4次。但政策非立竿見影，料中國經濟下半年才會轉好，而房政不會放寬。

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