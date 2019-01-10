UNIQLO母企迅銷3個月少賺6.4%　周五復牌

快速時裝UNIQLO母企迅銷(06288)公布，2019財政年度第1季度(2018年9月1日至11月30日期間)，母公司擁有人應佔溢利734.76億元，按年跌6.4%，每股基本盈利720.16元。



期內綜合收益總額為6,444.66億日圓(下同)，按年升4.4%，經營溢利總額為1,046億元，按年減少8.1%，呈現收益增長而溢利下降。其中，海外UNIQLO事業分部業績穩步擴大，維持收益、溢利雙增長的趨勢，惟日本UNIQLO事業分部因暖冬導致銷情低迷錄得收益、溢利雙雙下降，乃綜合溢利下降的主因。



該公司自1月11日(周五)上午9時正起恢復買賣香港預託證券(HDR)。



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