【fb直播】港股又彈完？聽沈振盈點講！

中美貿易會談成果未正式公布，港股周四(10日)再失方向，高低波幅逾350點！後市睇怕都要再Chok過？



醫藥板塊顯神威！再有新藥獲藥監局頒發註冊批示批文嘅中生製藥(01177)，股價曾抽升逾12%，連帶石藥集團(01093)都衝上12元，該板塊最壞時間已過？



出現轉機嘅仲有隻舜宇光學(02382)！集團2018年手機鏡頭出貨量按年升56%，帶動股價衝破10天線，企上66元水平！行業前景可以睇番好？



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