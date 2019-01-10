【萬億分身家】貝索斯離婚　亞馬遜點算？第三者容貌曝光...

全球首富、全球電商「一哥」亞馬遜(Amazon)行政總裁貝索斯周三(1月9日)公開宣布離婚，美國媒體估計，他的身家高達1,370億美元(約1.06萬億港元)，可說是全球首宗「萬億元離婚」個案。對二人來說，離婚固然有傷害，對全球金融市場也有舉足輕重的影響，背後的「導火線」更耐人尋味...



【美媒瘋傳導火線是有「第三者」】

貝索斯宣布離婚後，外國傳媒隨即搜索「導火線」，根據《霍士新聞(Fox News)》引述消息指，貝索斯已找到新的浪漫生活...即今次離婚是因有「第三者」。她的名字叫桑切斯(Lauren Sánchez)。



報道指出，現年54歲、在1月12日就是55歲生日的貝索斯介入了目前49歲桑切斯的婚姻。後者為前電視主持人、荷里活經紀人大亨懷特塞爾(Patrick Whitesell)妻子，亦為直升機機師及創業家。消息人士透露，桑切斯與其丈夫分居後，漸漸與貝索斯親近。與此同時，貝索斯亦於周三透露，與妻子已分居。



美國《紐約郵報》等更披露，較早前展開了長達4個月的追蹤，跟隨貝索斯和桑切斯走遍美國5個州、近4萬英里。二人共同乘坐私人飛機、經改裝的豪華車、直升機、一起徒步旅行、出入五星級酒店酒吧、共進晚餐，以及在秘密「愛巢」中過夜等。



報道亦引述消息人士透露，桑切斯夫婦與貝索斯夫婦已相識多年，兩家人都在西雅圖有樓。據悉，桑切斯夫婦分居已有一段時間，二人婚姻時好時壞，雖然曾努力挽回，但2018年秋季正式分居，桑切斯亦告訴了丈夫，自己最近與貝索斯「行埋」。貝索斯方面，有消息人士指，已有很長一段時間沒有再與妻子共同出席大型活動，總是「單人」出席。



桑切斯與丈夫於2005年結婚，有兩名孩子，目前仍未正式離婚；貝索斯與妻子則於1994年結婚，至今25年。美國有輿論認為，貝索斯周三宣布離婚，可能是他知道自己與桑切斯的事很快會被傳媒「踢爆」。



目前貝索斯、桑切斯，以及亞馬遜，全部暫未回應傳聞。



【亞馬遜股價或掀震盪】

根據外媒統計，截至周三，貝索斯身家多達1,370億美元，當中包括接近8,000萬股亞馬遜股票，約佔該公司的股權近16%。



如果雙方沒有簽定任何離婚協議，根據貝索斯居住的華盛頓州法例，兩人將平分婚後累積的財富，即MacKenzie有可能獲得高達685億美元。一旦如此，她就會立即成為全球「女首富」。



有離婚律師表示，MacKenzie很可能希望家庭財富繼續增長，這很大關鍵在於貝索斯繼續對亞馬遜的控制，因此相信她不會要求貝索斯出售或攤分所持的亞馬遜股票。



【貝索斯夫婦二人怎麼了？】

貝索斯曾揚言，為妻子洗碗是自己所做的最性感事情，惟一切溫馨畫面可能已過去。他曾盛讚妻子，說：「我認為我的妻子非常機智、聰明、有頭腦和性感。我很榮幸在遇到她之間，就先看到了她的簡歷，所以我知道她的SAT(能力考試)成績是多少。」



一切回到90年代，他們剛認識時都是打工仔，坐在隔籬，有一天，他們一起共進午餐，3個月內就訂婚；在6個月內就結婚了。之後貝索斯對其妻子談到創業想法，在1994年，他們就毅然辭職，並開始了「公路之旅」，然後在西雅圖創立亞馬遜。



在1999年左右，他們仍是租屋住，只有一間房。之後即使業務愈做愈好，妻子仍十分慳儉，直到2013年仍是駕駛普通汽車，接送4個孩子上學及貝索斯上班，是一名小說家。



如今則「再見亦是朋友」...

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