信銀廖群：內地今年GDP料增6.4%　或再降準3次

中國多項經濟數據欠理想，令市場憂慮其增長潛力。信銀國際首席經濟師兼研究部總經理廖群表示，內地經濟已經超過「最高速」增長的階段，形容就如一個正值16歲的男孩，在內需仍然強勁下，2019年將輕微放緩至中高速水平，GDP按年增約6.4%。



惟他假設中美貿易發展嚴峻，不排除美國會不惜一切經濟代價，極力遏止中國崛起的可能性，令中國淨出口隨時下跌1,950億美元，年內隨時放緩至5.7%。



內地多個農村及落後地區正陸續城市化，他認為，此趨勢將維持約20年，帶動國內整體消費、住屋、基礎建設投資等，同時各大城市的產業將從傳統轉去低勞動、高增值及高技術行業，激刺各省市互相競爭，故內地經濟仍有龐大增值空間。



隨人行持續放水，令市場資金流動性增加，理論上人民幣貶值壓力漸增。但自美元近期因加息步伐放緩消息而轉弱，人民幣在無央行干預情況下「意外」反彈，反映美元轉弱改變整個外匯格局，料年內跌穿7算兌每美元機會甚微。



儘管內需強勁，惟他指貿易戰改變了內地的整體經濟格局，由「去槓桿」改為「大力放水」，人行今年初首次降準力度相當高，可見政策寬鬆強烈，料年內仍會再降準2至3次，每次下調存款準備金率0.5個百分點，但實際成效仍然取決於企業是否有信心借貸拓業務。



他認為，雖然內需增長或有助抵銷中美貿易關係帶來的負面影響，但同時繼續削弱來港使用跨境銀行服務。



信銀國際公布，2019年第一季跨境銀行需求指數錄三連跌，按季再跌0.5至55.5，不論企業或個人需求均一同下跌，當中包括資管管理、貨幣交量、信用卡及金融投資等，反映內地人於外圍環境不穩下，被逼擱置「走出去」的計劃，並抱觀望心態。

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