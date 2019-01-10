有圖！美股走勢極似1950年代　「大時代」近了？

外國傳媒報道，市場研究公司Renaissance Macro Research董事長兼首席技術分析師Jeff deGraaf發表了一幅圖！反映美股過去12個月的走勢與1956至10月至1957年10月極似。一旦如此，後市將「升到你唔信」。



他指出，美股過去445日的走勢與1956至1957年很似，關連度達0.86(即相似程度達86%)，尤其是去年第4季股市累挫近兩成，與當年累瀉21.47%雷同。不過，接下來股市經歷了大約3個月調整期後，就出現「終極一升」，歷時337日，由1957年10月低位升到1961年12月，累積升幅達86%！(本文附圖)



他表示，圖表確實有趣，而且提供了往後可能出現的走勢，但絕對不能作準，只供參考。



若兩者走勢繼續類近，或預示美股在今年首季「打底」後，升浪將持續至年底。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/