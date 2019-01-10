【北水追蹤】中資金融股捱沽　騰訊友邦受捧

港股連續第五日反彈，恒指周四(10日)升59點報26,521點，主板成交956億元。港股通成交額約83億元，較上個交易日減少約17億元，佔主板成交額8.6%；南下資金淨流出7.06億元人民幣。



騰訊控股(00700)近日股價持續反彈，收市升0.4%報329元，其港股通錄得約9,847萬元的淨買入，為全日淨流入最多之個股。



友邦保險(01299)及石藥集團(01093)亦分別有約8,683萬元及3,294萬元的港股通淨買盤支持，中興通訊(00763)及吉利汽車(00175)則各有約1,597萬元及837萬元的淨流入。



部分中資金融股遭拋售，建設銀行(00939)及招商銀行(003968)分別錄得約2.7億元及1.8億元的港股通淨沽出，其中前者為全日淨流出最多之個股。新華保險(01336)、中國太平(00966)及農業銀行(01288)亦分別有約1億元、7,703萬元及734萬元的淨流出。



另外，華潤啤酒(00291)、中國移動(00941)及融創中國(01918)分別錄得港股通淨賣出約7,898萬元、7,545萬元及7,336萬元。

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