聯交所股權變動資料顯示，美麗華酒店(00071)於1月7日、8日及9日獲李兆基合共增持23萬股，最新持股數目約3.36億股。



招金礦業(01818)於1月4日獲摩根大通增持83萬股，最新持股數目5,301萬股。



好孩子國際(01086)於1月4日獲FIDELITY FUNDS增持175萬股，最新持股數目8,393萬股。



中駿集團控股(01966)於1月8日獲Newup Holdings Ltd增持550萬股，最新持股數目約20.64億股。



亞太資源(01104)於1月9日獲聯合集團(00373)增持22萬股，最新持股數目約2.9億股。



時計寶(02033)於1月8日及9日獲董觀明合共增持21萬股，最新持股數目約14.65億股。



51信用卡(02051)於1月4日及7日獲鄒雲麗合共增持10萬股，最新持股數目10萬股。



利寶閣集團(01869)於1月8日獲黃龍德增持10萬股，最新持股數目196萬股。



康利國際控股(06890)於1月8日獲梅澤鋒增持10萬股，最新持股數目約4.27億股。



德林國際(01126)於1月10日獲CHOI KYOO YOON增持8萬股，最新持股數目約3.83億股。



泰加保險(06161)於1月9日獲趙新庭增持5萬股，最新持股數目5,751萬股。



雅各臣科研製藥(02633)於1月9日獲岑廣業增持110萬股，最新持股數目約12.85億股。



─ ─ ─



長和(00001)於1月7日被摩根大通減持156萬股，最新持股數目約1.91億股。



馬鞍山鋼鐵股份(00323)於1月7日被摩根大通減持653萬股，最新持股數目8,354萬股。



首長四方(00730)於1月10日被VMS Securities Ltd減持81萬股，最新持股數目約4.86億股。



中化化肥(00297)於1月8日及9日被楊宏偉合共減持100萬股，最新持股數目為零。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

