暴瀉有因？小米初期股東持股成本價僅0.0195港元

外國傳媒報道，以大型股計，小米(01810)可謂2019年「最傷」的港股。截至周四(1月10日)，該股收市再挫3.58%，過去3日累跌17%，市值大幅蒸發62億美元(約483億港元)；過去6個月更累瀉約30%，為上市時市值最少30億美元(約234億港元)的大型新股之中，表現史上最差。



包括高盛、中金在內的券商，最近更削減該公司目標價，令本周累計最少7家券商唱淡小米。



該股近日大挫，主要原因是上市半年後，股份禁售期解禁，當中涉及不少初期股東，持股累積着龐大利潤。資料顯示，由2010年9月至2011年5月，有大約39億股的成本價很低，最低的一批低至0.0195港元，意味即使小米股價周四收市僅9.97港元，持股利潤仍高達510倍！若以周二(11月8日)解禁日收市價計，累積利潤更高達568倍。



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