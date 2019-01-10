小米推副線品牌紅米　999人仔起錶硬撼榮耀

內媒報道，小米集團(01810)旗下獨立品牌紅米(Redmi)發布第一款手機Redmi Note 7，後置4800萬雙攝鏡頭，搭載2.2GHz的高通驍龍660 AIE處理器，18個月廠商質保，售價僅999元(人民幣‧下同)起，主打性價比。競爭對手直指華為旗下品牌榮耀(Honor)。



這款手機亦是紅米品牌戰略的首款機型，正面為一塊6.3吋2.5D水滴全面屏，背面同樣是一塊2.5D玻璃。價格方面，紅米Note 7的3GB+32GB售價999元，4GB+64GB售價1199元，6GB+64GB售價1399元。今日下午6點預售，1月15日10點在內地各大電商平台現貨銷售。



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