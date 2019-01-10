人幣走勢2019年全球最佳　專家：升勢未完

人民幣踏入2019年一洗頹風，兌每美元周四(1月10日)一舉升穿6.8關，「破七」憂慮暫且拋諸腦後。反映內地市場的在岸人民幣兌每美元高見6.7705，為2018年7月以來最高；反映國際市場的離岸人民幣兌每美元則高見6.7807，即每百港元兌人民幣弱見86.5水平。根據外媒統計，為2019年至今31種全球主要貨幣中表現最佳。



究其原因，市場認為中美貿易談判樂觀，加上聯儲局「放鴿」令美元下滑，直接令人民幣受惠。美銀美林指出，若中美貿易磋商達成協議，人民幣兌每美元或有望漲至6.65元。網上交易平台Oanda Corp亦預計，離岸人民幣兌每美元有望進一步上升，或升至6.75元。



法興發表報告指出，離岸人民幣突破6.8元關口後，下個主要阻力位為去年8月27日高位6.7817，以及2018年7月31日的6.7745。若要持續維持升值，需要有更多積極的穩經濟增長措施，或貿易摩擦最終獲得解決。



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