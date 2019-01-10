特朗普又可以任性？誰接掌世界銀行行長惹關注

外國傳媒報道，世界銀行周一(1月7日)突然宣布行長金墉(Jim Yong Kim)將於2月1日起離職，新任行長將由美國揀選。換句話說，美國總統特朗普又有機會「反轉世界」！有專家擔心，該組織的聲譽及負責的全球氣候計劃將危在旦夕。



金墉是由美國前總統奧巴馬委任，原本任期直至2022年。澳洲國立大學經濟系客座研究員、亞洲開發銀行前執行董事Peter McCawley擔心，一旦特朗普委任的人選與目前世界銀行的政策相違背，會令該組織失去信譽。



事實上，特朗普入主白宮後，一直高舉「美國優先」旗幟，曾主張世界銀行不應繼續對包括中國在內的中等收入國家進行大規模放貸，並表示除非該行作出改變，否則美國將拒絕支持該行的總體增資計劃，金墉則一直不贊成這種觀點。因此，市場擔心特朗普會委任一位針對中國的行長。

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