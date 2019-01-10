內地擬發放5G臨時牌照　將再推減稅措施

內地傳媒報道，工業和信息化部部長苗圩表示，中國今年將在若干個城市發放5G臨時牌照，使大規模的組網能在部分城市和熱點地區率先實現，同時加快推進終端的產業化進程和網絡建設。除了消費領域，中國今年還將加快5G技術在教育、醫療、養老等各個領域的應用。



他又透露，今年仍有更大的針對製造業減稅措施出台。除了減稅以外，還鼓勵各級政府減少涉及企業的收費，給企業減少外部交易成本，同時推進市場化改革。

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