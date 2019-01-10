國瑞置業12月實現簽約銷售逾74億人幣

國瑞置業(02329)公布，2018年12月集團實現簽約銷售額約74.66億元人民幣(下同)，建築面積簽約銷售量約179,937平方米及簽約平均售價約每平方米41,490元。



截至2018年12月底止全年，該集團實現簽約銷售總額約219.13億元，建築面積簽約銷售量約130.4萬平方米及簽約平均售價約每平方米16,804元。



投資物業租賃方面，於去年12月，該集團實現投資物業租賃合同簽約額約為1,300萬元，簽約出租面積約為2,391平方米。去年全年，集團實現投資物業租賃合同簽約額約為14.62億元，簽約出租面積約為127,487平方米。

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