專家料電能續被長建減持　有貨點算？

長江基建(01038)減持電能實業(00006)約2%股份。電能宣布，控股股東長建向獨立配售人出售4,380萬股電能股份，每股作價52.93元，較電能周三收市價折讓4.71%。此為長建2015年合併電能失敗後第二度減持。日資券商大和估計，長建為求有更多現金進行併購，或會繼續減持電能。



電能股價周四曾跌2.61%，低見54.1元；收市跌2.07%，報54.4元。長建先跌後企穩，收市升0.66%，報60.9元。



電能預期長建今次配售下周一(1月14日)完成，完成後，長建持電能股權降至約35.96%。長建因此套現23.18億元。大和中港公共事業、再生能源及環保研究主管葉捷賢發表報告，指融資成本上漲、電能預測市盈率高過長建下，長建或進一步減持電能到持股不少於三成，以籌錢進行併購；這樣做的現金回報亦將遠勝從電能收息。



假設長建於電能持股降至三成，將再減持股份逾1.27億股。以電能周四收市價計算，該批股份市值逾69億元。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，儘管長建今次配售電能股份的折讓不大，反映有人願出合理價錢接貨，惟2015年合併電能失敗，對長建而言失去了分擔債務的價值。更重要是，電能近年大舉派息後，股息難望再有顯著增長，遑論再派特別股息；以長建期間從電能「勁袋」逾百億元股息，趁好減持亦無可厚非。



電能2014年分拆港燈（02638）上市，該年年底銀行結存及現金漲至超過600億元，惟2016及2017年每股豪派特別股息合共18.5元後，2018年6月底銀行結存及現金剩下不到70億元，比2013年還要少，淨現金更只有約34億元。長建曾於2017年減持電能0.86%股份，為2015年合併電能失敗後首次。



大和曾估計，港燈准許回報率今年起從9.99%降至8%等因素，將令電能今年少賺4億至5億元，相當於2017年全年盈利4至6%，股息增速遠遜長建。該行又指，長建管理層有信心於今年第四季，就英國供水業務Northumbrian Water新利潤管制的談判，取得合理結果，此不確定性將於下半年內掃除。



溫傑認為，電能往後派息難言吸引，大股東又減持，股價難望上升動力，避險寧選房託基金(REITs)。

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