萬科披露鉅盛華部分押股已獲解除

萬科企業(02202)公布，1月9日晚間收到公司股東鉅盛華的《告知函》，顯示其將持有並質押給平安證券的萬科8,076萬股無限售流通A股，辦理解除質押，並已在中國證券登記結算公司深圳分公司辦理完成質押解除手續。



截至2019年1月8日，鉅盛華通過普通證券帳戶，直接持有萬科無限售流通A股股票共計9.26億股，佔萬科總股本的8.39%，累計質押股數為8.45億股，佔萬科總股本的7.66%。

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