新盤UPDATES：海璇單位招標售　會地兩盤加價

樓價進入調整階段，而超級豪宅抗壓力強，過往較少受到牽連，不過市場最近錄得交易未有進展個案。



●Mount Nicholson逾7.2億洋房交易無進展

超級豪宅罕有錄得「甩單」個案。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第1期，上月31日售出的16號洋房，成交價逾7.2億港元，呎價為90,484元。交易已列明為再未有進展，屬該項目及近年市場最大額同類個案，由於買家簽署臨時買賣合約時已付5%金額，料已被發展商沒收，短短個多星期損失金額逾3,609萬元。



●海璇錄本年首宗大額成交

新鴻基地產(00016)的北角海璇以招標形式售出第2座6樓B單位，實用面積1,467方呎，成交金額為6,903.8萬元，呎價47,061元。



●會德豐地產兩樓盤加價

據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下何文田ONE HOMANTIN 1伙修訂價單，單位為3座17樓F室，價單售價由1,441.5萬上調至1,564.3萬元，加幅約8.5%，最新呎價為31,859元。成交紀錄冊顯示，該單位原於2016年簽訂買賣合約，成交價1,217.1萬元，其後於去年9月終止買賣合約，發展商隨即將單位加價。



同系將軍澳MONTEREY部分單位亦加價，其中1座9樓D室，價單售價由1,262.4萬增加至1,538.2萬元，加幅逾21.8%。該盤亦上載新銷售安排，於1月14日起發售7伙。

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