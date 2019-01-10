科技商機：內地AI職位100人爭1個位！

內媒報道，今年AI(人工智能)大廠的AI算法職位為100：1(100人爭1個位)絕不稀奇，內地3大互聯網巨頭BAT、短視頻App抖音母公司字節跳動的AI算法職位競爭更異常激烈。有關薪酬自然豐厚。



內媒較早前從騰訊控股(00700)、華為，以及字節跳動等大公司了解到，今年的院校招聘情況也出現算法職位供大於求的情況，熱門的人工智能算法職位往往能收到無數履歷，競爭激烈。由此可見，想入行做AI絕對不容易。



以騰訊AI職位在校園招聘為例，申請機器學習和電腦視覺職位的人數最多，合計超過所有申請AI相關職位的80%。投遞AI職位的學生之中，博士佔10%、碩士85%，本科生因為自覺競爭太大，申請數量少於5%。



講到薪酬方面，據內媒得到的資料，內地科企的人工智能工種首年給予月薪平均達1.5萬元人民幣(下同)，每年有16個月糧，相當於年薪24萬元。有些企業更提供每年22個月糧，相當於年薪33萬元。

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