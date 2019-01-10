專家：人幣漲勢短命　年底兌美元料重回6.95

美元匯價偏軟及中美貿易緊張關係紓緩，人民幣周四曾飆逾600點子，升穿6.8兌每美元關口。美銀美林預料，人民幣短期內有望升至6.65水平，但長遠而言，內地經濟放緩及政府「放水」，變相令匯價有更多潛在貶值空間，年底將低見6.95(即每100港元兌約88.6元人民幣)。



該行相信，中美有望就貿易談判達成共識，帶動人民幣短期上揚，惟人民銀行年內有機會再降存款準備金率(降準)，增加資金流動性以助中小企融資，令人民幣再次面臨下行壓力。



市場憧憬貿易戰況紓緩，人民幣中間價周四大幅高開366點子至6.8160，在岸價升幅擴大，收市報6.7825，按日大漲505點子；離岸價於亞洲時段收報6.7865，按日揚464點子，即每百港元兌86.67元人民幣。



滙豐亦發報告指，中美談判有望為市場帶來曙光，並將年底人民幣匯價預測，由原來跌破「7算」上調至6.95。渣打則估計人民幣年底見6.65。



星展銀行（香港）高級經濟師周洪禮表示，由於去年6月以來人民幣匯價明顯墮入跌軌，周四升勢僅收復部分失地，而且中國經濟增長有放緩趨勢，反映人民幣難出現大幅升值，料偏強的表現會於次季止步。



信銀國際首席經濟師兼研究部總經理廖群則指，美國加息步伐放緩及美元近期轉弱，已改變整個外匯格局。即使人行月初宣布降準，人民幣在無央行干預情況下持續「意外」反彈，令市場重新探討年底轉跌為升的可能性。他重申，在人行維護下，人民幣今年內可保7算重要心理關口。

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