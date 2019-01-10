樓價UPDATES：葵涌豐寓放租僅3日即獲承接

近期有不少新盤入伙，租務表現不俗，葵涌豐寓有單位放租不久，即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●小西灣藍灣半島7座低層G室，實用面積457方呎，以兩房設計，望內園及羅馬泳池景，獲買家以695萬元買入，實用呎價約15,208元。客人為外區人士，心儀單位間隔實用，決定買入。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒6座高層F室兩房戶，向北望開揚山景，實用面積約484方呎。業主以約1.98萬元放租兩日，即吸引區內人士洽詢，議價後減至1.9萬元租出，實用呎租約39元。據悉，新租客為一對夫婦，心儀單位位處高層兼附有全新裝修，故睇樓1次即決定承租。



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新界區



●葵涌豐寓有開放式戶放租僅3天，即獲單身人士以1.3萬元承租。該單位為中層B室，實用面積約247方呎，向東享開揚景，實用呎租約53元。以業主於2017年8月購入價約428.3萬元計算，租金回報率約3.6%。



●大圍聚龍居12座高層C室三房戶，實用面積736方呎，座向西南望內園景。單位原開價1,050萬元，放盤3個月，累減100萬元，成功以950萬元連車位易手，實用呎價12,908元。據了解，新買家購入上址作投資用途。



●元朗世宙頻現辣招鬆綁個案，剛售出的1座中層E室，享開揚市景，實用面積約429方呎，原業主月前叫價約650萬元放售，吸引用家洽商，終以625.6萬元成交，實用呎價約14,583元。

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