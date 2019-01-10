特朗普：我冇拍枱　有禮貌地講拜拜及離開

‏美國因邊境圍牆問題而令政府局部關門，使金融市場存在不明朗因素。惟截至目前，仍未有解決迹象。



美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「參議員舒默(Chuck Schumer、特朗普喜歡稱他為「愛哭嚎的」Cryin Chuck)講了他喜愛的大話，他以一貫標準的語氣說我『拍抬並走出房間，他脾氣暴躁。』因為我知道他會這樣說，所以當(眾議院發言人)佩洛西向邊境圍牆說不後，我禮貌地講拜拜及離開，沒有拍枱！」



他又說：「雖然假新聞媒體趕快地將故事變成另一角度，但眾議院及參議院的共和黨人團結起來，太好了！反對黨及民主黨人知道我們一定要有強大的邊境圍牆，但不想給特朗普再贏取另一次勝利。」

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