直播新潮流！內地企業搶攻「虛擬偶像市場」

內地傳媒報道，直播平台克拉克拉，聯同微博、奇光影業、HiDii嗨的、超次元等十家企業成立虛擬偶像發展基金，以推動虛擬實時互動技術共享，降低行業共同成本，以及統一3D虛擬偶像的模型標準，推向全國行業應用。



克拉克拉創辦人兼董事長劉子正表示，虛擬偶像在音樂、遊戲、影視市場領域都有優勢；在動畫視頻、演唱會等多領域，都可以打造多維度的內容輸出生態。他又認為︰「虛擬偶像完全可以撬動一個億萬元的市場。」



他指出，目前虛擬偶像歌手的單曲製作成本約200萬元人民幣(下同)；而一場演唱會成本至少是2,000萬元。如果走Vtuber(Virtual Youtuber)虛擬網絡主播路線的話，需要用到動作捕捉、實時渲染等技術設備，價格仍然不菲。



事實上，有不少企業早已為此布局。在美國上市、騰訊有份投資的內地視頻網站bilibili(美股：BILI)，去年9月時增持香港公司澤立仕，並成為其控股股東。澤立仕為「洛天依」等內地熱門虛擬偶像的母公司；於2016年時，洛天依更曾以AR技術(Augmented Reality，擴增實境)在湖南衛視春晚上「登台演唱」。



內地遊戲公司巨人網絡(002558.SZ)去年亦宣布，正式進軍虛擬偶像市場，推出首位虛擬主播Menhera Chan，預計每年為該項目投入上億資金，重點投入研發與內容生產環節。



虛擬偶像在外國早已非新鮮事。早於2012年，虛擬偶像初音未來已達到「千億身價」，野村數據顯示，當年與初音有關的消費額逾100億日圓。至於直播視頻方面，日本虛擬主播絆愛在視頻網站上設立頻道至今約兩年，去年中時頻道訂閱人數剛突破200萬，至今亦已急速增長至逾240萬人。

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