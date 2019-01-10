新盤部署︰天鑽收逾7500票　超購14倍

今年首個開售大型新盤認購反應踴躍。中國海外發展(00688)的大埔天鑽周六(1月12日)將開售486伙，發展商今晚(1月10日)截止接受認購，料錄逾7,500張入票，超額逾14倍。



該盤開價以來入票數字不斷上升，周六首輪銷售不設大手優先認購，每組買家最多限購兩伙。而同期另一推售的新界新盤屯門The Carmel，截至今晚8時，料錄逾150張入票，較首張價單推出50伙超額認購逾兩倍。



個別入伙盤亦乘勢重推。長實集團(01113)高級營業經理封海倫透露，現正交樓入伙的荃灣海之戀，下周一(1月14日)推出最後7伙標售，現樓已開放予準買家參觀。代理指出，屋苑已錄約100個租盤，月租叫價約1.6萬至5.5萬元。



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