越秀地產去年銷售額577億人幣　超標完成

越秀地產(00123)公布，2018年12月合同銷售金額約113.08億元人民幣(下同)，按年上升約128%，合同銷售面積約57.36萬平方米，按年上升約185%。



總結2018年全年，公司累計合同銷售金額約577.83億元，按年上升約41%，累計合同銷售面積約276.89萬平方米，按年上升約25%。累計合同銷售金額約佔2018年合同銷售目標550億元的105%。

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