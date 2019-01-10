夜市UPDATES：道指跌逾百點　港夜期仍高水

美股低開後跌勢持續，並扭轉4日漲勢，道指最多跌至180點，目前仍跌106點至23,772點；標指報2,569點，跌15點；納指報6,900點，跌57點。港股期指夜市未受累，目前報26,546點，升76點，高水25點。



除了中美貿易談判缺乏細節外，周四美國聯儲局主席鮑威爾與5位高官將陸續發表講話，這也讓市場保持觀望。



FAANG五大科技股盤初集體下跌，Netflix、亞馬遜及Facebook均跌逾1%，Google母公司Alphabet及蘋果公司則跌不足1%。



值得注意的是，截至周三美股三大股指均已錄得連續4個交易日上漲，標指與道指均已接近脫離回調區域。



同日公布的12月美國聯邦公開市場委員會政策會議紀要顯示，一些官員贊成12月保持利率不變，這應有助於緩解投資者對美聯儲過於激進的擔憂。



受鴿派美聯儲會議紀要影響，美匯指數一度挫至95.10附近，目前反彈至95.32。



歐股持續受壓，英股跌0.22%；德股跌0.36%；法股跌0.68%。



【22:33】中美貿易談判後，缺乏實質內容披露，加上美國政府停擺危機持續，影響投資者情緒，美股連升4日後出現回吐，道指低開122點，報23,756點，納指亦跌55點，至6,901點。



梅西百貨(Macy's)去年11、12月份零售旺季的同店銷售僅升0.7%，並調低全年每股盈利預測，稱本月需採取行動清減庫存，消息拖累股價冧16.52%至26.48美元；另一百貨公司Kohl's 11、12月的同店銷售增幅只有1.2%，遜預期，股價插8.94%至63.65美元。



福特汽車宣布大規模重組歐洲業務，涉及裁減當地業務數千個職位，亦會中止生產賺錢能力較低的型號，並對俄羅斯合營公司作出檢討。目前福特在歐洲僱用約5.4萬名員工，主要集中於德國、英國及西班牙。福特股價周四早段報8.7美元，跌0.29%。

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