財經評論：全球債務趨惡化　勒緊褲頭過日子

最近美國政府停擺與中國大舉放水均矚目全球，可兩者皆不利國家信貸評級，意味會增加利息成本，削弱舉債的能力。事實上，這些年全球債務不斷攀升，加上貿易戰對經濟帶來衝擊，不排除下一場全球金融危機，正是由「債災」所引爆。香港經濟既面對嚴峻的外部挑戰，還要背負着「高樓價」炸彈，一旦外圍有甚麼風吹草動，只怕是禍躲不過！



據統計，全球債務規模已接近250萬億美元，處歷史高位，其中4大債務經濟體為美國、中國、歐元區和日本。美國啟動利率周期正常化已有3年，收水的效應持續發揮，適逢遇上中美貿易戰，經濟景氣轉差，債務負擔將面臨重大考驗。



再看近因，美國政府停擺至今剛好3個星期。假如一家好端端的企業突然停止運作，必會惹來不利經營的揣測，更何況是堂堂大國？停擺時間拖得愈長，持有美元資產的投資者會愈感不安。近日更有國際評級機構警告，若美國政府持續停擺，可能調低美國的主權評級。必須注意，美國債務一旦出現技術性違約，後果不堪設想。



再看中國，年初宣布全面降準後，再傳來籌劃鼓勵汽車及家電等消費政策，並會加大力度發放地方債，全力穩經濟。政府選擇採取更積極的財政政策和更寬鬆的貨幣政策來應對經濟危機，意味去槓桿已名存實亡。延續以債養債的惡性循環下，主權信貸評級被降只是時間問題。



兩大國政府債台高築，企業債務更是水深火熱。以美國為例，企業債務已增至9.1萬億美元，較2008年金融海嘯前的數字增加一倍有多。早前美國推行大型稅務改革，已透支了美國經濟增長。最近就連美國巨企亦要發盈警，美股去季至今持續反覆下跌，意味經濟衰退風險上升。一旦經濟下行，高槓桿的企業貸款很可能會率先倒下，引發企業倒閉潮。



香港的會計師對今年經濟前景顯著悲觀。其實，香港回歸後亦經歷過多次危機，每次都靠內地支持而得以慢慢復甦。可今次不同，中美貿易戰下，中國的經濟元氣已損，可謂自顧不下，香港依賴內地打救這一招，未必再行得通。



最要命的是，香港政府土地政策失敗，製造出當前的「高樓價」問題。近日就連如何部署「逆周期」措施退場，政府的說法都是莫衷一是，更遑論要有為地化解樓市風險。一旦外圍爆發資金危機，資產泡沫爆破足以重創香港經濟，等到債災殺埋身才救亡，只怕愈窮愈見鬼！

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