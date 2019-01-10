科技商機：CES 12款新品一次過睇晒！

綜合外媒報道，一年一度的美國拉斯維加斯國際消費電子展(CES)，相比往屆風向更加清晰，幾乎所有的科技廠商都在5G網絡及解決方案上大做文章，與此同時，AI(人工智能)也儼然成為了大會的主角。



為讓大家能夠更清晣了解這次CES，外媒綜合了展覽會中最值得大家注意的12大尖端未來科技電子產品，它們分別是:



1. LG SIGNATURE捲曲屏幕電視

LG這款OLED軟屏彎來彎去，硬是弄出海浪的氣勢。所說的是SIGNATURE OLED TV R電視，乃量產型捲屏電視。這台電視就只差揚聲器，就全部電視可以隱形了。



2. 三星The Wall 219吋版

146吋不夠？今年來個更大的！MicroLED依然是三星在電視領域推進的重要方向。219吋超大屏The Wall讓你get到超大屏幕下的好畫質，到底是怎樣的感覺？



3. 索尼Z9G

索尼Z9G電視，現場電視迷指氣勢輸給三星The Wall，創意輸給了LG的R。但索尼Z9G旗艦電視現場體驗的8K巔峰畫質，仍然震撼力十足。



4. Intel 10nm「冰湖」

屈指一算，Intel卡在14nm，足有五年了。未來數月中，將要迎來Intel家的10nm晶片——代號為Ice Lake(冰湖)的移動PC平台。



5. HTC Vive Pro Eye VR頭盔

眼球追踪這項技術在VR領域非常重要。HTC Vive Pro Eye就是一款支持眼球追踪的產品。



6.Razer Raptor電競顯示器

雷蛇要把一切玩遊戲能用得到的設備全都推出市場。這台Raptor電競顯示器，設計真是沒得挑剔。



7.優必選新款Walker服務機機人

中國機械人公司優必選發布新一代Walker大型仿人機械人，身高1.45米，擁有36個高性能伺服關節以及力覺反饋系統，還擁有視覺、聽覺、空間知覺等全方位的感知。而其增加了自由度的雙臂，可舉起10公斤重物。



8. 自動疊衣機

這款來自FoldiMate的自動疊衣機個子不小，用戶只需一件件的把衣服從上面放進去，疊好的衣服就會自動從下面出來。這個疊衣機可以適應各種類型的衣物，大到襯衫、褲子，小到內褲、襪子都能疊，每次最多放25件，5分鐘就搞掂。



9. 海爾衣聯網首創智能洗鞋機

中國海爾衣聯網發布從衣物到鞋靴的全套解決方案。其中，現場展示的海爾智能洗鞋機，搭載AI圖像識別技術，成為全場焦點產品。



10. Alexa移植移動機械人

機械人公司Robotemi推出搭載亞馬遜Alexa智能語音助手的機械人——Temi。該機械人最初旨在為老年人提供幫助和緊急呼救。但是現在，憑藉Alexa助手和機械人頂部的屏幕，它可以轉換為語音激活工具，可以執行視頻通話、從控制智能家居、播放視頻內容等各種用途。



11. Sprint擬夥三星今夏推5G手機

美國電訊巨頭Sprint計劃與三星電子合作，於今年夏季在美國發布5G智能手機。三星5G手機計劃在美國九大城市率先試運行該計劃。據悉，5G網絡的數據傳輸速度，將達到目前4G網絡速度的50至100倍。



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