克莉絲汀接獲一名股東要求召開特別大會

克莉絲汀(01210)公布，接獲Sino Century Universal Corporation(要求方)的書面要求，要求根據公司組織章程細則第58條召開公司股東特別大會，以委任及罷免董事。



要求方佔公司全部已發行股本約18.24%。根據公開資料，要求方由Goyen Investments Ltd.全資擁有。Goyen Investments Ltd.由羅田安全資擁有，而羅田安為執行董事江若嫻女士的配偶。



要求通知並無載列有關要求決議案的任何原因或理據。因此，董事會無法向公司股東提供有關要求決議案的任何原因或理據以供考慮。

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