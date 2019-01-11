古勝：人幣回穩　炒轉航空股

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，環球投資市場關注的中美貿易談判，暫時未有太具體結果公布，中美雙方僅各自演述，睇落都係拖住先。古勝原以為港股已升咗咁多，周四或見光死，豈料跌眼鏡。



事實上，聯儲局公布去年12月議息會議紀錄，當中揭示部分委員對未來減息抱持開放態度，令投資者對美國今年上半年的加息機會率下降，美元續偏軟。加上中央近日頻頻出招，更起支撐港股作用。恒指周四升59點報26,521點，連續第二日企穩100天線約26,419點，主板成交956億元。



美元轉弱，人民幣貶值速度減慢，對人仔匯價敏感度高的中資航空股亦見回勇，南方航空(01055)周四升1.2%，中國國航(00753)升1%，東方航空(00670)升1.3%。



從基本面睇，中資航空企業主要資本開支是以外幣購買飛機，收入卻為人民幣，人民幣匯價轉穩對未來盈利前景起正面影響。加上國際油價近期雖然略為反彈，但從中長線角度睇，油價再大升機會較微，皆因今年環球經濟前景都唔係太明朗。另外，春節臨近，資金亦有機會趁旅遊旺季伺機炒一轉。



策略上，三隻飛機股都係早前跌過一輪，去到近幾日先至開始起飛，走勢分別不大。反而以往績市盈率計有一定對比，南航、國航及東航PE分別約為6倍、10倍及8倍，以南航最吸引，值得候回調至10天線約4.8元吸納，目標價5.7元，跌穿前低位約4.4元止蝕。



此外，弱過藥煲的醫藥股，近期有啲起色，其中石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)周四分別升7.5%及11.6%，但考慮到行業前景基本上仍繫於藥價改革政策，加上「內傷」非淺，故即使出現技術反彈，惟上方蟹貨重重，都係建議視作短炒對象，始終行業景氣冇咁快好轉。

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