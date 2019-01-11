黃國英：短線膠着　買Call小注博大贏

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，恒指窄幅波動，成交額卻不弱，可能是年初的關係，投資者比較積極部署。所以要有心理準備，下一次突破可能很快又會出現。



雖然執筆時外圍偏弱，不過傾向認為是短線獲利回吐。市場對中美貿易談判樂觀，過去幾日升得頗急，稍為回一回氣而已。



這次反攻之中，講得出故事的股份，以雲計算為首，表現的確甚勁，對提振士氣應該有頗大幫助，按道理不會回得太多。何況從匯市走勢推敲，市場對聯儲局放鴿的方向，是頗為信服。



在拉鋸期間，大忌是跟車太貼，過度緊張不斷出出入入的話，只會磨滅鬥志，而且到最終突破的一轉，必然把握不到。自己早前執靚組合去蕪存菁之後，就一直以同一批核心成員迎戰，只有甚少輕微變動，才可以在這次反攻中跟得上步速。



港股依然是兩極化發展，二線中資保險股極之弱，但比較特別是有批中型股強勁反彈，明顯機構投資者的風險胃納有所改善，應該也是利好的啟示。



假如現水平要追買，指數固然不舒服，個股就更怕萬一睇錯，交投忽然變差的風險，反正認定這個膠着期時間不會太長，便不妨買些短期Call，用小注碼博大贏的方式參與便算。始終香港有信心可以長坐的股票相當有限，升完一輪之後空間已經不會太多，惟有用這種方式投機。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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