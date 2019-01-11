陳鳳珠：港股再上要新催化劑

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，繼人行宣布降準後，發改委有意推出促進汽車及家電等產品消費的措施，加上中美貿易談判似乎有進展，刺激資金進入股市，恒指重返100天線以上收市。不過，估計市場仍等待內地推出救市措施，預期要有更多利好消息才有望支持大市續向上。



中美副部級貿易談判結束，雙方認為會談取得進展，因此可憧憬下一輪部長級會談，今次談判時間一度延長，反映中美有意化解矛盾。估計內地將會增加進口美國的農產品及擴大市場准入，但於技術轉移及知識產權等問題尚未達成共識，料下一次部長級談判將會作進一步討論。



另外，內地去年12月份的通脹壓力略為紓緩，12月居民消費價格指數按年上升1.9%，工業品出廠價格指數同比只升0.9%，而2018年全年的CPI按年增加2.1%，PPI則按年上漲3.5%。由於內地經濟增長呈下行壓力，估計通脹亦有機會回落。不過，今年內地將會積極推出政策支持經濟發展，因此預期經濟情況未會太差。



發改委表示內地的居民收入持續增長，消費擴大並升級，主要向服務消費升級、商品消費向中高檔升級、服務消費向提升質量及效率升級，線下消費向線上線下結合升級。因此，政府有意訂定出台支持汽車、家電等產品消費的措施，並發掘農村網購及鄉村旅遊的消費潛力等。



我們估計，內地將推出政策支持內需，而發改委亦表示將實施更大規模的降費及更大力度的降成本，同時亦會增加中央預算內的投資規模，加快投資下達進度，推動投資項目盡快落地，以提升投資的效用。相信市場將憧憬內地短期內推出扶助經濟政策，料投資氣氛將好轉。



同時，國務院表示要優化科技發展戰略布局，推動基礎研究，相信未來將深化科技體制改革，強化企業創新。



另一方面，美國總統再度批評聯儲局的貨幣政策，目前美國的經濟增長有機會放慢，市場估計美聯儲今年的加息步伐將會放緩，且有機會結束加息周期，而聯儲局的12月議息紀錄顯示官員對進一步加息的立場較為謹慎，或反映美國難以持續實施緊縮貨幣政策。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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