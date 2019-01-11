袁沛儀：歐幣升近阻力　料窄幅上落

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易發展貌似明朗，亞洲股市回升，市場避險情緒回落。不過，亞洲基本面未見轉強，因此料股市反彈只屬短線現象，後市繼續中性偏淡。



避險貨幣仍然有支持，惟升勢應見放緩，料美元兌瑞郎重返去年9月低位，下望0.9540，美元兌日圓下望106.60。



美國周五將公布通脹數據，料在樓價及油價增長同皆放緩下，整體通脹也跌，與聯儲局近期轉向鴿派態度脗合。不過，參考基本面，縱使多項指標預示經濟增長將有下行壓力，但與衰退仍有一段距離，美匯指數下行空間有限，料略下試94.70後便反彈。因此，雖然歐系貨幣近日在美元回軟下上升，但估計歐元及英鎊短線在1.1620及1.2920見明顯阻力。



然而，歐元區目前缺乏焦點，而市場繼續觀望下周英國下議院對脫歐草案的表決結果，料後市只會窄幅上落。



金價繼續偏強，料將進一步上試1,310美元，估計澳元短線在0.7070至0.7250區間上落；紐元亦然，料在0.6710至0.6880先行整固。



油價技術上55美元見短線阻力，料美元兌加元重返1.3450。

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