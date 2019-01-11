東方日報B2：會計界四成人睇淡港經濟　歷來最悲

特許公認會計師公會(ACCA)香港分會調查顯示，多達39%接受訪問的會計師預期今年經濟「表現差或非常差」，看淡比率為該會進行有關調查以來最高，主要原因是中美爆發貿易戰影響公司接單量減少，令到受訪者對香港經濟前景信心急劇下降。



該會去年11月訪問318名涵蓋不同行業、公司規模及年齡層的財務及會計師，僅13%受訪者預期今年香港經濟表現好或非常好，而對上一次調查則有多達32%受訪者看好。最新一次調查有近四成受訪者看淡香港經濟前景，對上一次調查看淡受訪者比率只有8%。



調查又顯示，近半數受訪者預期今年香港經濟增長將顯著放緩至低於2%，更有5%受訪者認為香港經濟會出現負增長。該會香港政策主管朱暖暉表示，實際經濟數據通常會滯後，所以香港經濟放緩情況或於未來數月的數據中逐漸反映出來。



事實上，本身為電鍍業廠商的中華廠商聯合會副會長吳國安表示，今年中港兩地營商環境明顯較去年差，以其經營的廠房為例，即使去年整體生意額未有顯著變化，但根據現時市道，全球經濟增長已放緩。再加上中美貿易戰的衝擊，他指已不敢調高產品價格，只能減低生產成本如將廠房自動化。



他又說，已做好應對經濟滑落的準備，例如減少存貨。以前會在農曆新年前預先生產約3至4個月存貨，但因今年市道轉差，為避免大量囤積，存貨已縮減到1至2個月。



主要生產高端教學玩具的廠商怡高安迪(香港)董事副總經理施俊匡表示，今年經營環境確實更困難，特別是規模較細的廠商，因流動資金有限，加上已累積虧蝕逾6至7年，即使知道自動化能降低成本，但已沒有足夠資金購入機器，最終或迎來倒閉厄運。



儘管市場對香港經濟前景轉趨悲觀，但普遍相信暫時不會陷入衰退。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，最近中國及南韓的製造業採購經理指數(PMI)跌穿盛衰分界線，加上國際貨幣基金組織(IMF)調低全球經濟增長預測，令市場情緒轉差。



她又說，即使美國聯儲局持續「放鴿」，但因現時美國就業情況理想，估計年內仍會加息兩次，意味流動性會再收緊，借貸成本會持續上升，或令今年投資及消費活動更審慎，預料今年香港經濟增長會回落至2.7%，但出現衰退機會不大。



上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，香港經濟轉差實屬正常合理，該行對今年香港經濟增長預測亦只有1.6%，但相信不會出現負增長，因為這種情況通常是金融系統出事，又或美國加息步伐太快，然而現階段看不到有很大機會。



朱暖暉亦表示，儘管中港經濟下行風險持續增加，但現時判斷是否步入衰退是言之尚早，未來要視乎內地各項刺激經濟措施的效果、美元匯價走勢及中美貿易談判結果，能否減輕經濟下行壓力。

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