環球樓市：加拿大住宅均價365萬

加拿大樓價穩步上揚，加拿大房地產協會(CREA)公布最新數據顯示，截至去年11月，該國平均樓價為61.88萬加元(約365萬港元)，按年升1.98%，當中溫哥華島樓價升勢持續，保持雙位數增長。



按地區劃分，樓價升幅最強勁為溫哥華島，按年飆12.65%，大幅拋離其他城市，樓價48.67萬加元(約287萬港元)。



圭爾夫市按年漲9.3%排第2，樓價53萬加元(約312萬港元)；尼亞加拉區年漲7.19%排第3，樓價39.35萬加元(約232萬港元)；維多利亞則升7.17%排第4。



至於全國最貴的城市是溫哥華，平均樓價104.21萬加元(約614萬港元)，按年微跌1.35%。另一主要城市多倫多則上升2.7%，平均價76.36萬加元(約450萬港元)。



如以住宅類型劃分，分層單位升勢最佳，按年上升6%；其次是排屋，升幅4%；單層式獨立屋則漲0.4%，兩層式獨立屋微揚0.1%。



另外，該國住宅新供應按月下跌3.3%，而銷售與新供應的比率按月輕微升至54.8%，住宅庫存量維持5.4個月的水平。



雖然埃德蒙頓成交量逆市上升，但大多倫多地區及大溫哥華地區交投疏落，令全國成交量呈跌勢。CREA主席Barb Sukkau表示，過去數月，加拿大住宅成交量失去上升動力，但不同城市及地區均存在差異。



CREA首席經濟學家Gregory Klump則說，雖然該國經濟向好，但受加息影響，以及在新的按揭措施下，買家承做按揭必須通過更嚴厲的壓力測試，均令交投疲弱。

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