歐股全日窄幅上落　關注歐洲車廠裁員

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報6,942點，升36點或0.52%；法國CAC指數收報4,805點，跌7點或0.16%；德國DAX指數收報10,921點，升28點或0.26%。



個股方面，美國福特汽車將在歐洲部門裁員數千人，並停產利潤較低的車型，以實現業務扭虧為盈，更不排除會關閉廠房。福特汽車於德國股價收漲1.62%。另一車企Jaguar Land Rover表示將裁減10%職位，主要集中於英國地區。



英國連鎖超市Tesco全日升2.17%，該公司表示去年聖誕銷售表現跑贏同業，升幅達2.2%。

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