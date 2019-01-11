美股收市：道指漲122點　標指五連升

中美貿易談判後，缺乏實質內容披露，但市場整體仍感樂觀，美股三大指數收市做好。道指收報24,001點，升122點或0.51%，連升5日；標指收報2,596點，升11點或0.45%，同樣連升5日，創自去年9月以來最長升浪；納指收報6,986點，升28點或0.42%。



美國零售業表現受到關注，梅西百貨(Macy's)去年11、12月份零售旺季的同店銷售僅升0.7%，並調低全年每股盈利預測，稱本月需採取行動清減庫存，消息拖累股價全日冧逾17%；另一百貨公司Kohl's 11、12月的同店銷售增幅只有1.2%，遜預期，股價插近半成。



另外，美國航空全日急跌逾4%，主要受累於公司下調上季收入增長預測；同業捷藍航空、西南航空股價亦偏軟。



Prudential金融市場策略師Quincy Krosby認為，問題是目前個別企業業績欠佳的因素是否已經反映在市場之中。美股即將踏入業績期，下周重磅金融股摩根大通、美國銀行、貝萊德、摩根士丹利等均將發表業績報告。



另一邊廂，美國政府停擺危機持續，影響投資者情緒。美國總統特朗普宣布取消到瑞士出席達沃斯經濟論壇，並將責任歸咎於民主黨妨礙邊境圍牆撥款。



由於臨時撥款未能通過，美國政府多個部門已關門接近三個星期，據報道，美國證交會(SEC)業務也受影響，導致兩間叫車公司Uber及Lyft的上市計劃嚴重受阻。

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