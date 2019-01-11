基金行業恐陷寒冬！貝萊德宣布裁員500人

外媒報道，管理高達6萬億美元資產的投資管理公司貝萊德(BlackRock)在一份內部備忘錄中宣布，將在未來數周裁員500人，相當於員工總數的3%，為自2016年以來最大規模的裁員行動。



貝萊德總裁Rob Kapito在備忘錄中說，市場不確定性正在增加，投資者的偏好正在變化，基金行業的生態系統正變得愈來愈複雜。



事實上，全球基金公司正面臨壓力，因市場波動加劇、投資者紛紛湧入低收費基金。該行業也在各項業務中部署新技術以降低成本。大型托管行和資產管理公司道富集團從周三開始將高管數量削減15%；同時，2018年業績不佳的量化投資公司AQR Capital Management也在裁員。



Kapito又指，公司正在尋求「果斷地將資源重新集中在影響力最大的地方」，並更有效地運作。截至去年9月，貝萊德在全球擁有約14,900名員工。



周三，貝萊德行政總裁Larry Fink宣布晉升該公司交易所買賣基金(ETF)主管Mark Wiedman，出任一個新的全球戰略職位。

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