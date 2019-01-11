【市前重點睇】道指升122點　紐油企52美元

●亞洲市美匯指數重上至95.5水平，圓匯企108.3，港匯報7.838；在岸、離岸人民幣企6.78。金價回至1,287美元；紐油企52.3美元，布油報61.68美元。道指期貨偏軟。



●道指收報24,001點，升122點，連升5日；標指收報2,596點，升11點，同樣連升5日，創自去年9月以來最長升浪；納指收報6,986點，升28點。http://bit.ly/2RJqpFk



-梅西百貨下調業績預期，股價冧近18%，創史上第2大單日跌幅。

-美國航空下調盈利預期後一度跌逾10%。



●港股ADR指數收報26,674點，升153點。http://bit.ly/2FlgVKK



●美國10年期國債孳息率升3.21點子，報2.7421厘。



●美國總統特朗普稱為邊境安全，他可能宣布進入國家緊急狀態。

-美國政府關門進入第20天，特朗普因民主黨拒絕就邊境牆問題妥協取消達沃斯之行。

-由於臨時撥款未能通過影響到美國SEC，兩間叫車公司Uber及Lyft的上市計劃嚴重受阻。



●聯儲局主席鮑威爾表示，對加息能靈活且耐心，否認美國近期衰退風險，確認持續縮表。http://bit.ly/2RkZlgg



●紐約期油收報每桶52.59美元，升0.23美元或0.44%，創5周收市新高；布蘭特期油收報每桶61.68美元，升0.24美元或0.39%。http://bit.ly/2AIcKo2



●紐約期金收報每安士1,287.4美元，跌4.65美元或0.4%。http://bit.ly/2D2XQuq



●英國富時100指數收報6,942點，升36點；法國CAC指數收報4,805點，跌7點；德國DAX指數收報10,921點，升28點。http://bit.ly/2Ri1oBw



●歐洲央行政策會議紀要顯示，加息預期時間已經推遲至2019年末。



●外媒報道，美國商務部暗示不會續簽華為旗下研發公司Futurewei Technologies的出口許可證，導致華為一直無法將某些技術從Futurewei送回國內。



●中國工信部：今年將進一步推動降低製造業增值稅稅率，加大去產能力度。2019年中國將進行5G商業推廣，一些地區將會發放5G臨時牌照。



●據彭博調查，85%受訪者認為今年債市違約不會少於2018年，40%受訪者認為房地產行業風險最高。



●貝萊德裁員500人，相當於員工總數的3%，是公司2016年以來最大規模裁員行動。



●外媒消息報道，總部位於倫敦的數據中心運營商Global Switch正在擬定香港上市計劃，預計IPO將在今年稍後進行，估值可能超過90億英鎊。



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