亞洲股市：日股升逾百點　迅銷漲4%

美股收升，道指及標指雙雙連升5日；亞洲股市做好，日本日經225指數早段漲181點或0.9%，報20,345點。



板塊方面，資訊技術及原材料股齊升1%，地產股升0.9%，工業股升0.6%。個股方面，安川電機升超過3%，三井金屬礦業及TDK均升逾2%，日產升0.6%。



快速時裝店UNIQLO母企迅銷漲4%；其2019財政年度第1季綜合收益總額6,444.66億日圓，按年升4.4%，而UNIQLO上月同店銷售按年升5.2%。



建設公司Shimizu升1.3%；瑞信將其評級由「跑輸大市」上調至「中性」。



連鎖式便利店Lawson第3季度營業利潤遜市場預期，股價跌2.2%。



南韓首爾綜合指數升4點或0.19%，報2,067點。東成化學及三和電子皆升超過3%，三星電子升1.2%。



澳洲悉尼普通股指數升13點或0.22%，報5,867點。板塊方面，地產及公用事業股同升0.7%。個股中，Clinuveld製藥抽升逾8%，富邑葡萄酒揚升近5%。



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